Matilde Brandi dopo il Grande Fratello Vip si candida pure per l’Isola dei Famosi, così come vi avevamo già scritto un po’ di giorni fa. La ballerina, intervistata dagli amici di Casa Chi, ha anche svelato cosa pensa di Tommaso Zorzi nei panni di opinionista.

Ex del GF Vip svela cosa pensa di Tommaso Zorzi come opinionista

Lui è perfetto secondo me. All’inizio, forse alla prima puntata… l’ho visto un po’ così, ma era anche appena uscito dopo sei mesi di Grande Fratello Vip.

Cosa penso di Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi? E’ perfetto, poi lui sa sempre dire la parola giusta al momento giusto. Ci mette il giusto pepe e non esagera. È un ruolo che poi non è facile, quello dell’opinionista. Devi essere super partes e poi a volte andare giù a gamba tesa, altrimenti è una noia.

Se mi chiamassero in questo momento? Sì, ci andrei. Per anni ho sempre detto di no. Adesso le bambine c’hanno 15 anni e pensano ai maschi, i fidanzati… L’Isola è un bel reality da fare. Tosto, sicuramente però mi piacerebbe… partirei.

Nonostante io per buttarmi dall’elicottero… o mi date la ciambella, oppure… mi fa paura. Poi con quel giubbotto tu scivoli e fai giù. Voglio la ciambella e le pinne.