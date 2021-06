Dopo le precedenti dichiarazioni di Francesca Manzini tra le pagine di Diva e Donna, il suo ex fidanzato Christian Vitelli interviene su Instagram con delle precisazioni in merito alle parole dell’imitatrice.

Sono stato lasciato, secondo quello che scrivono, perché ho 46 anni, sono troppo vecchio e con me è impossibile costruire un futuro. Non credo che l’età sia un limite per amare una persona.

Non sono stato lasciato, ma sono andato io via di casa la sera dell’8 aprile, chiamando un taxi e andando da mio fratello. La mia storia è finita, io sto benissimo, non solo addolorato e sto vivendo la mia vita serenamente.