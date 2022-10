L’ex fidanzata di Lino Guanciale: “Ho capito di essere lesbica a 35 anni”

Antonietta Bello, ex fidanzata storica di Lino Guanciale, si racconta tra le pagine di Diva e Donna dove ribadisce di a ver capito, all’età di 35 anni, di essere lesbica.

Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica. Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni.

È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta solo dalle donne.

Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare.