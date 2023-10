Erjona Sulejmani è l’ex fidanzata di Alessandro Basciano. Tra i due c’è stata una breve relazione prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 6 da parte del deejay. Dopo la seconda intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, la modella è intervenuta.

Lui mi ha detto che non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché il suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra.

Sophie ha raccontato altri dettagli agghiaccianti sulla sua storia con Basciano ed Erjona Sulejmani le ha dimostrato solidarietà cliccando “mi piace” al seguente commento su Twitter:

#basciagoni la ex ha messo questo like pic.twitter.com/pQKAFOIWSF

Mi dispiace per Fabrizio Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare cazzate, per favore informatevi e non mettete la gente dentro questo circo, grazie.