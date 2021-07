Ex concorrente del Grande Fratello Vip pronta a rientrare in Casa nonostante le smentite della stampa

Pamela Prati potrebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Nonostante le smentite della stampa (tra gli ultimi il buon Giuseppe Candela via Dagospia), pare che la ex showgirl del Bagaglino vorrebbe rientrare.

Pamela Prati pronta per il Grande Fratello Vip 6: ecco la sua risposta

C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. – ha svelato la Prati intervistata tra le pagine di Nuovo – Ne abbiamo parlato, vedremo che cosa succederà! Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa. Adesso avrei lo spirito giusto per godermi al meglio l’esperienza del GF Vip.

Personalmente non credo che la Prati possa regalarci nuova linfa “trash” dopo la storia di Mark Caltagirone.

Anzi, proprio questa faccenda, esposta dai media in tutte le salse ha stancato tutti e non interessa nessuno.

Archiviato questo aspetto di cosa potrebbe parlarci nella Casa?

Spero che il nuovo cast possa regalarci delle soddisfazioni come è accaduto per le ultime stagioni (anche se le mie preferite resteranno sempre le prime due).

Nel contempo, non vedo l’ora che il Grande Fratello 5 venga archiviato definitivamente per un ricambio d’aria fresca che ci serve come il pane (vista la pesantezza di alcuni fandom).

Eccomi mentre leggo l’ennesima polemica su Twitter sollevata da alcuni fanatici: