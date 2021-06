Pamela Prati verso il Grande Fratello Vip? Dopo essere uscita dalla porta rossa alla ricerca di un taxi, secondo il buon Santo Pirrotta, la showgirl sarda potrebbe ritornare nella Casa così come riferisce durante “Ogni Mattina” con Adriana Volpe (prossima opinionista con Sonia Bruganelli).

Pamela Prati al Grande Fratello Vip? “Racconterà la sua verità!”

Da circa due anni Pamela è sparita dalle scene, non la vediamo più in nessun programma televisivo. Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora sotto shock. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale.

Se devo proprio essere sincera a me questa indiscrezione non entusiasma affatto. Pamela Prati mi sembra una persona estremamente fragile e sensibile per delle dinamiche di questo tipo, specie dopo la storia di Mark Caltagirone (che ormai, nessuno me ne voglia, non interessa più).

UN SANTO IN PARADISO – #PAMELAPRATI

I segreti dei VIP raccontati in ESCLUSIVA dal nostro Santo. Ecco cosa ci ha detto su Pamela Prati e Mark Caltagirone 😈😇#TV8 #OgniMattina @AdrianaVolpeTV @sanpirro pic.twitter.com/pGxmRXkl3D — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) June 14, 2021

L’intervista a Chi Magazine