Pamela Prati intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla ancora di Mark Caltagirone, il fidanzato fantasma che stava per sposare prima di scoprire della sua inesistenza.

Che cosa mi resta della storia con Mark Caltagirone? Sto preparando secondo libro, in cui questa volta racconterò la storia d’amore. E racconterò ogni particolare. Anche tutto quello che non è venuto fuori.

Io racconterò la storia d’amore e la ribadisco. E lo farò sotto forma di dialogo reale di ciò che io ho vissuto.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, ci sarà anche l’elaborazione del lutto perché la fine di questa vicenda per me è stata un lutto devastante. E non perché sono cretina. Sono fragile, questo sì. Ma non cretina. Lo capirete con la vera verità.