Ex concorrente del Grande Fratello Vip conquista il Disco d’Oro in Francia: ecco di chi si tratta

Andrea Zelletta conquista il suo primo Disco d’Oro in Francia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento eccezionale, tra lavoro e vita privata con la nascita della piccola Ginevra, bimba avuta dalla compagna Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta dopo il Grande Fratello Vip conquista il Disco d’Oro

“Due dei miei più grandi sogni si sono realizzati: essere diventato papà e aver raggiunto il mio primo disco d’Oro con oltre 15 milioni di streaming in Francia. Coincidenze? Direi proprio di no. Solo tanto amore nella mia vita e molto impegno e dedizione per il mio Lavoro”, queste le parole di Zelletta condividendo un post sui social.

Tra i commenti, anche quello della sorella di Zelletta ed anche un bel pensiero da parte dell’amico Francesco Oppini, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip:

Ognuno raccoglie ciò che semina. Fiero di te amico mio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zelletta (@iamandreazelletta)

Zelletta al centro delle polemiche: il suo intervento

Andrea Zelletta nelle passate giornate è stato travolto dalle polemiche per via di alcuni contenuti postati sui social. L’ex tronista, per ragioni prettamente lavorative, avrebbe lasciato Natalia e la piccola Ginevra a casa da sole, postando alcuni contenuti sui social che non sarebbero piaciuti a tutti.

Se Natalia Paragoni è intervenuta prontamente con una serie di video (in apertura) in cui smentirebbe i rumors sulla presunta crisi, Zelletta è invece rimasto in silenzio, almeno fino al pomeriggio, quando anche lui con una Story ha voluto fare delle precisazioni: