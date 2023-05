Ex del Grande Fratello Vip cambia nome e pubblica una hit con Onestini

Vi ricordate di Elisa De Panicis? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta per pubblicare una canzone con protagonista Gianmarco Onestini (che ha preso parte del video ufficiale).

Ex del Grande Fratello Vip cambia nome e pubblica una hit

Per l’occasione l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di “cambiare” nome e pubblicare la sua hit chiamandosi Elisa Gold. Il singolo uscirà il prossimo 19 maggio ed è in lingua spagnola.

La De Panicis ha annunciato anche il videoclip ufficiale della canzone (che si chiama “Choca”) che vede la partecipazione di Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca.

Tutti pronti per ballare “Choca” tutta l’estate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA👁️⃤ (@elisadepanicis)

Chi è Elisa De Panicis?

Elisa De Panicis, 27 anni, è una modella e influencer – il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower. E’ famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2011 ma soprattutto per aver preso parte all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi spagnola. Proprio in quella occasione è nato il gossip che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Nel corso della sua partecipazione infatti, Cristiano Ronaldo, che allora giocava al Real Madrid, la notò e i due ebbero una breve relazione nel 2016. Terminata la storia con il divo del calcio, la De Panicis ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne.