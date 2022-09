Ignazio Moser diventa attore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato il suo nuovo impegno lavorativo in occasione della 79esima Mostra del Cinema di Venezia.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, nel corso della conferenza stampa di presentazione del film, ha parlato del suo nuovo ruolo inedito: “Faccio parte dei ‘nuovi’”, ha confidato Ignazio Moser durante la chiacchierata con la stampa insieme al regista, i produttori ed anche altri membri del cast.

Tra i sogni nel cassetto di Moser c’è sempre stato anche quello della recitazione. Ma quale sarà il suo ruolo?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip interpreterà il personaggio di Lorenzo, ex calciatore che sta vivendo un periodo particolare.

Naturalmente non mancherà la storia d’amore con un personaggio di nome Roberta. Moser, a tal proposito, ha aggiunto su Instagram:

Non penso che farò l’attore nella vita… O forse sì… Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità.