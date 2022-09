“Non ha capito come funziona il GF Vip”: Alex Belli attacca Orietta Berti

Orietta Berti, in attesa di prendere in mano le redini di opinionista del GF Vip 7, ha lanciato una bella frecciatina ad Alex Belli, tra i protagonisti indiscussi della passata stagione condotta da Alfonso Signorini.

Orietta Berti intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha parlato del concetto di amore libero, ridimensionando la “formula” trasgressiva che ha portato Alex in TV lo scorso anno:

L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale.