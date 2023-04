Charlie Gnocchi intervistato dal buon Lorenzo Pugnaloni via Tvpertutti.it, ha parlato del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip svelando quali ex concorrenti lo hanno deluso dopo il reality show.

Con Antonino e Daniele c’era un bel rapporto all’inizio, poi è successo qualcosa… Se c’è qualcuno tra gli ex vipponi che ho rivalutato in negativo? Attilio Romita era il collega ideale per cultura e stile, poi ci siamo persi… non mi ha capito.

Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Purtroppo siamo due cose molto diverse… io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la casa in fazioni.