Eva Henger, intervistata da Radio Cusano Campus, ha lanciato una frecciatina ad Alessia Marcuzzi ed ha parlato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip soffermandosi su Tavassi, Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica. Il Gf Vip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality. – riportano le colleghe di IsaeChia – Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero.

Poi la frecciatina ad Alessia Marcuzzi:

Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante. A lei sono stati dati ordini su come reagire (si riferisce al Droga gate, ndr) cosa fare ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli.

La Henger ha commentato Tavassi che, nel corso del GF Vip, ha svelato di non aver provato alcun interesse per Mercedesz:

È stato poco elegante. Da parte sua anche se fosse stato vero, e ti garantisco che non è vero che non le interessava Mercedesz, perché lo so che non era così, non si dice mai, non sarei mai così maleducata perché magari ferisco i sentimenti dell’altra persona.

Questa cosa poi è una grandissima balla. Lo so con certezza, si vedeva poi sull’Isola. Memi mi ha raccontato che una volta quando lei stava sull’altra isola la sera ha visto che Edoardo è venuta a salutarla con Nicolas. Se non mi interessa una persona non vado a salutarla.