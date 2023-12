Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario sono state una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi, il talent show dove si sono incontrati la prima volta ed innamorati pazzamente.

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario: l’inizio della storia

La storia d’amore tra Enrico Nigiotti e Elena D’Amario ha avuto inizio durante la loro partecipazione ad Amici, nel 2010. Enrico, un cantautore, ed Elena, una ballerina, si sono innamorati durante il programma, dando vita ad una delle storie d’amore più seguite dal pubblico del talent show.

Durante il serale di Amici 9, Enrico ha compiuto un gesto che ha segnato la storia del programma: ha deciso di autoeliminarsi per non sfidare Elena, all’epoca sua fidanzata.

Questo gesto di cavalleria è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla commissione del programma. Enrico ha dichiarato: “Ho già avuto un’offerta da una casa discografica, Elena non ha ancora avuto niente”.

Cosa è successo dopo Amici

Purtroppo, quel gesto generoso non portò molta fortuna a Nigiotti, che ha raccontato gli anni difficili vissuti dopo Amici. Nonostante le difficoltà, Enrico non si è mai pentito della sua decisione. Dopo la fine del programma, la relazione tra Enrico ed Elena è terminata.

Nonostante la fine della loro relazione, Enrico ed Elena hanno mantenuto un rapporto di rispetto e supporto reciproco. La D’Amario, in un’intervista, ha dichiarato: “Noi continuiamo a supportarci nei momenti professionali. Ci sentiamo con un messaggio in quei momenti. Enrico è stato il mio primo amore. Lo ricordo con un affetto enorme. Non lo dimenticherò mai”.