Enrica Bonaccorti sarà la protagonista indiscussa dell’ultima puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda questo venerdì 6 gennaio sul Nove. La nota conduttrice ed opinionista ricorderà, tra le altre cose, anche il famoso scandalo del Cruciverbone.

Con il direttore de IlFattoQuotidiano.it, Enrica Bonaccorti ripercorrerà i sodalizi artistici con importanti personaggi tv del calibro di Domenico Modugno e Gianni Boncompagni, soffermandosi poi sul famigerato retroscena della ‘truffa del Cruciverbone’.

Era il 1991 quando, durante la conduzione di una puntata di Non è la Rai, una spettatrice partecipò al gioco telefonico del Cruciverba dando la risposta esatta ancor prima di sentire la domanda della Bonaccorti. La conduttrice reagì prontamente:

Qui non c’è altra sp­iegazione, non è alt­ro che una truffa, un imbro­glio.

Eppure a Fininvest non la presero benissimo. Ecco cosa ha raccontato Enrica Bonaccorti a Peter Gomez:

Gianni Boncompagni non disse nulla o avrà fatto qualche battuta che adesso non ricordo sicuramente, lui volava sulle cose. A Mediaset non la presero bene, tant’è vero che quando finì il programma con tutti i festanti intorno, tutti che mi incoraggiavano, dicevano ‘Brava che hai fatto questo’, ‘Brava che l’hai detto’, mi sembrava ça va sans dire, no? Invece nella saletta con i capi, il capo ha detto … Cioè, non ha detto nulla, c’era tutto silenzio, allora io dissi ‘Beh, non mi dite niente?’ e il capotavola disse ‘Ma sai, potevi anche glissare‘. ‘Queste cose non fanno bene alla televisione’, queste sono le parole esatte. E io dissi: ‘Queste cose non fanno bene alla televisione, ma non si fanno neanche in televisione né fuori, perché questa è una truffa.