Emy Buono, ex Pupa del programma di Italia 1, svela di aver pensato al suicidio dopo tutti gli accadimenti degli ultimi tempi. Intervistata da FanPage, ha anche raccontato di aver chiuso il suo profilo di OnlyFans e di volersi chiudere in convento.

“Come sto? Non bene. Domani vado in convento per un po’. Ho bisogno di ritrovare un po’ serenità”, svela Emy Buono. Poi aggiunge di essersi pentita di aver aperto l’account su OnlyFans:

Se ero consapevole dei rischi? Raramente mi pento di ciò che faccio, però non avevo messo in conto alcune conseguenze.

Mi sono pentita di aver aperto un account OnlyFans. Mi sono pentita di aver venduto video porno. Perché? La piattaforma non è sicura, non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari.

E per quanto riguarda il convento, Emy Buono precisa:

Loro mi conoscono, sono rimasta in ottimi rapporti e nonostante la storia di OnlyFans, loro mi hanno sempre accettato per quello che sono. Lì ho trovato la pace già una volta, voglio tornarci. Quella, per me, è casa.

Non prenderò i voti, ma non è una cosa che non posso escludere per quanto sono particolare io. Andrò al convento Bambino Gesù di Sorrento. Parto domani. Io ho iniziato proprio da lì con la trasmissione “Ti spedisco in convento”.

Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po’ di pace e un po’ di benessere.

Emy ha raccontato pure di aver pensato al suicidio:

Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio.

Mia madre mi sta accanto tutti i giorni. Non ha mai accettato le mie scelte, ma non mi ha mai lasciato da sola. Con mio padre non ho nessun tipo di rapporto, non gli è mai stato bene questo lavoro. Ha anche detto in un video su TikTok che non voleva che io avessi il suo cognome. Anche mio zio non mi parla più.

Il mio compagno mi appoggia. Lui mi ha sempre accettato per quello che sono e non ha mai parlato pubblicamente, perché ho intenzione di tutelarlo in tutto e per tutto.