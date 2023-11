Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati. Lei ha tolto il “segui” al ballerino di Ballando con le stelle e, proprio durante il programma, Mariotto ha confermato il suo attuale stato sentimentale.

Proprio Ema, tra le pagine di DiPiùTV, ha svelato il motivo della loro separazione: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti”.

Poi ha aggiunto:

La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo.

Ema e Angelo parlavano pure di matrimonio:

Sì, e facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile.

E per quanto riguarda Ballando con le stelle e la danza Ema Stokholma ha aggiunto:

Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo.