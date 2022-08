“Elodie? Non sapevo di esserci fidanzato!”, Fabrizio Corona sfotte Iannone

Fabrizio Corona ha condiviso tra le sue storie di Instagram la paparazzata di Andrea Iannone e Elodie in vacanza insieme e ha ironizzato sull’ultimo gossip del momento: “Non sapevo di essermi fidanzato con lei”, ha scritto riferendosi alla somiglianza tra lui e il pilota di MotoGP.

Fabrizio Corona condividendo la paparazzata di Chi Magazine, ha fatto dell’ironia sulla somiglianza con Iannone aggiungendo la parola “Cosplayer”, formata dalla fusione delle parole inglesi costume e play che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito interpretandone il modo di agire.

Corona aveva ironizzato sulla somiglianza con Iannone già nel 2018.

Ospite di Federica Panicucci durante Mattino Cinque, aveva detto guardando una sua foto:

Ma quello non è Iannone… Non sono io? Datemi un cappellino che vi faccio vedere. No dai, Iannone è un ragazzo in gamba perché per l’età che ha è arrivato a correre il motomondiale. Lui non vuole assomigliare a me, ma è un po’ cambiato negli ultimi anni. C’è questa somiglianza… anche Stefano De Martino, che per me è un ragazzo in gamba, da quando si è fidanzato con Belen si è molto trasformato. Questo dipende dalla frequentazione di Belen che è ossessionata dall’estetica maschile sia nella parte fisica che nell’abbigliamento. Lei i suoi uomini li cambia, li fa diventare più belli.