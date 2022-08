Proseguono le segnalazioni con protagonisti Andrea Iannone ed Elodie, beccati nuovamente insieme a Lugano, città dove abita l’ex pilota di MotoGP, cercando di stare lontano dal gossip (non riuscendo nel suo intento).

Elodie “scappa” da Iannone, le nuove foto insieme: cosa ci nascondono?

Elodie, chiaramente, è andata a trovare Andrea Iannone. I due sono stati beccati prima in Puglia e poi in Sardegna fino all’ultima segnalazione di oggi.

Le foto sono state segnalate a Deianira Marzano, che le ha prontamente condivise sui social. Le immagini postate sono abbastanza chiare e mostrano i due camminare fianco a fianco per le strade di Lugano.

Tra i due potrebbe esserci anche un’amicizia visto gli atteggiamenti assolutamente sobri e poco equivocabili. Ed infatti, tra gli influencer gossippari, c’è chi dice si tratti solamente di un rapporto fraterno senza alcuna implicazione sentimentale.

Secondo gli ultimi pettegolezzi, la coppia sarebbe già stata avvistata in Sardegna e qualcuno li avrebbe anche visti mentre si baciavano.

Successivamente Elodie e Andrea sono stati beccati anche in Puglia. Per il momento entrambi rimangono in silenzio di fronte ai pettegolezzi, ma d’altra parte la cantante è sempre stata molto riluttante a parlare del suo privato lontano dal palcoscenico.