Elisabetta Gregoraci continua a conquistare tutti con la sua conduzione di Battiti Live su Italia 1 ma a quanto pare sarebbe venuto meno anche un altro interessante progetto, per il quale sarebbe stata preferita a lei la collega Fatima Trotta.

Elisabetta Gregoraci ed il retroscena sul nuovo programma di Italia 1

Proprio in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, si era parlato di un nuovo programma comico, Honolulu, che si pone l’obiettivo di differenziarsi da tutti gli altri format finora visti in tv.

Per la conduzione, secondo quanto trapela da TvBlog, la scelta sarebbe ricaduta su Fatima Trotta, nome già collaudato al timone di un programma comico, noto per essere stato alla guida di Made in Sud per diverse stagioni.

Fatima approda così su Italia 1, la rete giovane di casa Mediaset, alla conduzione del nuovo programma basato sulla risata e che dovrebbe andare in onda nella prima serata del mercoledì. TvBlog ha però svelato un retroscena inedito che riguarderebbe proprio Elisabetta Gregoraci:

La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei “condizionati” corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva. Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta.