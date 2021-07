Stasera, martedì 13 luglio, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live (già registrata in queste settimane e trasmessa in streaming e in onda su Radio e Tele Norba). Ecco tutti i cantanti del primo appuntamento.

Battiti Live, stasera la prima puntata: tutti gli ospiti

Il cast di Battiti Live 2021 farà salire sul palcoscenico sia cantanti italiani che internazionali. Gli ospiti che si esibiranno durante la prima puntata che andrà in onda stasera dal Castello di Otranto sono:

Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante.

I protagonisti delle esibizioni on the road saranno i seguenti:

Noemi dal Minareto di Selva a Fasano;

Alessandra Amoroso da Lecce;

Colapesce e Dimartino da Polignano a Mare.

Diretta e replica streaming

La prima puntata di Battiti Live 2021 potrà essere guardata in diretta su Italia1 ma è possibile seguire lo show musicale anche in streaming on demand su Mediaset Infinity oppure in replica, il sabato sera su La5 (canale 30 del digitale terreste).

Elisabetta Gregoraci a Cannes

Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i social dopo il suo arrivo a Cannes per celebrare il World Influencers and Bloggers Awards, un premio consegnato dall’associazione che segue le star sui social.

“Grazie per questo bellissimo premio World Influencers and Bloggers Awards. Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia e felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli”, queste le parole della conduttrice condivise sul suo account di Instagram.