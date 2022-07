Elisabetta Gregoraci come al GF Vip: prove di Battiti Live con “sorpresa”, ecco cosa è successo

Durante le prove di Battiti Live per Elisabetta Gregoraci è arrivata una gradita sorpresa come ai tempi del Grande Fratello Vip. Sopra la testa della conduttrice calabrese è passato un aereo con un messaggio tutto per lei.

Elisabetta Gregoraci come al GF Vip: Battiti Live con “sorpresa”

Battiti Live stasera si trova in diretta da Trani (su Radio Norba e Tele Norba è possibile vederlo live anche in streaming) e, proprio durante le prove della celebre manifestazione canora, Elisabetta Gregoraci ha fatto un salto indietro nel tempo ricevendo un aereo come quando si trovava al GF Vip.

La ufficiale di Radio Norba ha immortalato il messaggio aereo condividendolo sui social. “Elisabetta c’è un aereo per te! Succede durante le prove di Battiti Live”, scrivono gli amici di Battiti Live su Twitter.

“Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amoooo”, si legge messaggio aereo anonimo (in quanto non firmato da nessuno in particolare).

Ammiratore segreto oppure fan accanito?