Elisabetta Franchi nella bufera: perché assume solo donne sopra i 40 anni

La stilista ed imprenditrice Elisabetta Franchi è finita al centro della bufera per via di alcune sue recenti esternazioni. Durante un evento organizzato da Il Foglio e Pwc, la Franchi si è esposta sull’opportunità di assumere o meno donne, spiegando come è solita comportarsi.

Elisabetta Franchi, polemica per le sue parole

Oggi nel suo staff ci sono diverse donne dipendenti ma a questa riflessione non è giunta subito:

Nella mia azienda per l’80% sono donne, quindi diciamo che siamo già a un buon livello. Ho riflettuto sul fatto che io mi confrontavo molto di più con gli uomini che con le donne. Il confronto con un uomo è bello, non è che adesso dobbiamo ucciderli tutti. Però ho pensato, cavolo io di donne ne ho poche.

Elisabetta Franchi ha quindi spiegato come mai in un primo momento avesse preferito puntare quasi esclusivamente su un team di uomini:

In Italia purtroppo c’è un problema e non può risolverlo solo l’imprenditore. Ora parlo dalla parte dell’imprenditore. Quando metti una donna in una carica importante, non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e se ti viene a mancare è un problema. Anch’io da imprenditore, responsabile della mia azienda, spesso ho puntato su uomini.

La Franchi avrebbe trovato una soluzione al “problema”, ovvero assumere donne sopra i 40 anni dal momento che nella maggior parte dei casi avrebbero già raggiunto i propri obiettivi nella vita privata e sarebbero quindi meno portate ad assentarsi nel lavoro:

Io oggi le donne le ho messe, ma sono “anta”. Ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano fare figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno già fatto tutti e quattro i giri di boa. Sono tranquille e con me al mio fianco, lavorano h24. Questo è importante.

Infine ha spiegato anche come lo Stato dovrebbe dare una mano alle donne e agli imprenditori che assumono:

Poi c’è anche lo Stato. Io come imprenditore investo in una donna che non è “anta” e poi questa donna, giustamente, vuole fare famiglia, sposarsi, andare dal parrucchiere e io – come imprenditore – se decide di avere dei figli, mi ritrovo con un buco in una posizione strategica.