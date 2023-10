Venerdì 13 ottobre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Tramite le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, scopriamo una eliminazione shock nel trono classico, scopriamo chi è andato via.

Eliminazione shock a Uomini e Donne: ecco chi è andato via

Brando Ephrikian ha portato in esterna Raffaella ed è stata bellissima. Il motivo per cui Beatriz D’Orsi si è auto eliminata è legato a questo. Cristian Forti ha portato Virginia. Manuela Carriero non è entrata.