Elezioni Usa 2024: dove seguire la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump in diretta TV in Italia

Le elezioni presidenziali USA 2024 si svolgeranno oggi, martedì 5 novembre, e l’Italia si prepara a seguire in diretta TV una sfida che si preannuncia serrata tra Kamala Harris e Donald Trump. La copertura mediatica sarà completa e accessibile grazie alle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky, che offriranno agli italiani l’opportunità di restare aggiornati con maratone in tempo reale e analisi speciali.

Diretta Elezioni USA 2024 sulla Rai: la programmazione completa

La Rai ha pianificato una maratona per coprire ogni fase della sfida elettorale. Su Rai1, la copertura inizierà alle 23:40 con una puntata speciale di Porta a Porta, che collaborerà con il Tg1 fino alle prime ore di mercoledì 6 novembre, chiudendo alle 6:30. Da lì, il Tg1 continuerà con uno speciale fino alle 9:50.

Anche Rai2 e Rai3 offriranno una copertura speciale: Rai2 avrà uno speciale Tg2 dalle 10 alle 12 e un ulteriore speciale del Tg1 dalle 14 alle 15. Rai3 inizierà alle 00:00 del 5 novembre con il Tg3, che continuerà fino alle 7:00 del giorno successivo, e proporrà aggiornamenti anche nel corso della giornata. Infine, RaiNews24 assicurerà una copertura continuativa per tutta la notte e il giorno successivo.

Elezioni USA in diretta su Mediaset: orari e canali

Anche Mediaset offrirà una copertura dedicata su Rete 4 con È sempre Cartabianca, che inizierà alle 21:30 e si protrarrà fino alle 6:00 di mercoledì. Successivamente, la rete trasmetterà Tg5 USA 2024 – La Scelta Americana con Cesara Buonamici dalle 6 alle 8. Il pomeriggio su Rete 4 proseguirà con lo speciale Quarta Repubblica – Il Presidente dalle 14 alle 19, mentre in prima serata verrà proposto Fuori dal Coro.

La notte americana su La7 con Enrico Mentana

La7 propone la consueta maratona Mentana, La Notte Americana, interamente dedicata alla sfida tra Harris e Trump. Il programma partirà alle 23:50 con un primo collegamento all’interno di diMartedì per i primi risultati. Alle 00:25, Mentana tornerà in diretta e seguirà la nottata elettorale fino alle 9:40 con continui aggiornamenti sugli Stati chiave.

Copertura su Sky TG24

Sky TG24 non manca all’appello con la maratona speciale America 2024 – Harris vs Trump, che avrà inizio il 5 novembre alle 23:00 e terminerà alle 19:50 del giorno successivo. I telespettatori potranno assistere a tutti gli aggiornamenti in tempo reale e agli sviluppi sugli esiti nei singoli Stati.