Elettra Lamborghini sta vivendo un piccolo dramma per via di alcuni tatuaggi che vuole rimuovere perché fatti quando era ragazzina e, ovviamente, non vanno via. Dopo l’ennesimo trattamento laser per poterli rimuovere, la cantante di “Caramello” ha mostrato il polso tumefatto.

Elettra Lamborghini “calvario” tatuaggi: “Non vanno via”

Da più di un anno Elettra Lamborghini sta cercando di togliere alcuni tatuaggi dopo essersene pentita perché fatti quando era molto giovane. In particolare, la regina del twerking italiano, vuole togliere un pesce colorato, la scritta Karack (il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa), quello dietro il braccio (la dedica a Dagda, il cavallo che per alcuni anni le ha fatto venire la paura di cavalcare).

“Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca*are di prima. Non so che dire non si tolgono” ha raccontato Elettra su Instagram mostrando i segni del trattamento.

Il tatuaggio leopardato sul fondoschiena, invece, non andrà via:

Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia.