Elettra Lamborghini, ospite di Stasera C’è Cattelan, ha svelato di essere triste e disillusa: “È un periodaccio”, ha affermato. Poi ha smentito di essere in crisi con il marito Afrojack ed ha parlato pure di Sanremo 2023.

Se ho problemi con mio marito? Grazie al cielo no. In generale, dico che le persone sono un po’ cattive e forse io le prendo troppo sul serio. Afrojack è un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata. In questi giorni ho veramente pianto tanto, lui mi è stato molto vicino.

Elettra Lamborghini ha aggiunto:

Perché piango? È un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto però uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Io faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Mi ha fatto soffrire tantissimo. Sono trascorsi già tre anni.

Successivamente Elettra ha commentato pure Sanremo 2023:

Se guarderò Sanremo? Secondo me no, perché sono a Miami. Per chi tifo? Lazza number one, Giorgia top of the pop. Poi chi c’è? Spero che vinca Gianluca Grignani.

In ultimo, ha raccontato una divertente curiosità sulla sua statua esposta al museo delle cere di Madame Tussauds:

Mi hanno detto che la mia statua al museo delle cere di Madame Tussauds ha bisogno di una manutenzione particolare, perché le persone cercano di spogliarmi, per vedermi i capezzoli. La trovano sempre con il vestito spostato. Ma penso che non ci siano i capezzoli. Toccare il seno della statua è diventato un portafortuna.