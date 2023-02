Elenoire Ferruzzi è fuori dal GF Vip da alcuni mesi e in questo periodo ha potuto vedere il reality da una posizione privilegiata. Nel corso del suo recente intervento a Casa Chi, l’ex Vippona ha avuto modo di parlare delle coppie che si sono create nella spiatissima dimora di Cinecittà e non solo.

Stando in studio, Elenoire Ferruzzi ha avuto modo di parlare con Giulia Salemi e cosa ne pensa della crisi con Pierpaolo Pretelli che nessuno di noi si aspettava? Ecco quale è stato il commento dell’ex Vippona in merito, con tanto di dietro le quinte:

Quando Alfonso le ha chiesto cosa fosse successo, l’ho vista molto provata. Poi quando è finita la trasmissione mi sono avvicinata perché comunque Giulia la conosco da un po’ di tempo e non ho voluto chiedere più di tanto, perchè secondo me in queste situazioni chiedere è inutile. Cioè, bisogna chiedere come si sta e non i fatti, perchè sono cose loro e non mi riguardano. Però l’ho vista veramente provata e molto molto sofferente.