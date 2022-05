Elena Di Cioccio ha fatto ritorno stasera a Le Iene per un intervento lampo inaspettato. L’ex iena si è ritrovata a porgere le sue scuse in diretta tv a Walter Zenga ed al figlio Andrea per una vicenda che risale ai tempi del GF Vip.

Elena Di Cioccio: le scuse in diretta tv a Walter e Andrea Zenga

Elena Di Cioccio ha esordito spiegando di aver usato in maniera maldestra i social, Twitter nello specifico, commettendo un grande errore, ovvero scrivere di getto un suo pensiero a caldo, sul rapporto tra papà Walter ed il figlio Andrea Zenga, all’epoca dei fatti concorrente del GF Vip.

Quel pensiero, in realtà, a detta dell’attrice sarebbe stato rivolto alla se stessa da bambina, con un padre dal nome “ingombrante”.

Anche Elena, infatti, ha un padre vip, Franz Di Cioccio, musicista nonché il batterista della Pfm.

Ma cosa avrebbe scritto la Di Cioccio di così grave di aver deciso di porgere le sue scuse a distanza di diversi mesi dall’accaduto? Come rammenta Il Giorno, era il 29 gennaio dello scorso anno quando durante un confronto al GF Vip tra Andrea Zenga ed il padre Walter, Elena Di Cioccio si lasciò andare ad alcune esternazioni social: “Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto”.

Non solo: l’ex iena definì l’ex portiere una persona “inutile” e un “padre dall’ego ipertrofico”. Poi l’ultimo attacco: “Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer…”.

Quelle offese non sfuggirono a Walter Zenga che ha deciso di sporgere querela nei confronti dell’attrice. Oggi a Le Iene Elena ha spiegato di aver cancellato quei tweet, ma a quanto pare non è bastato. Il processo a suo carico inizierà davanti al giudice monocratico della decima sezione penale milanese il prossimo 16 giugno.

Intanto, sinceramente pentita, Elena Di Cioccio ha voluto chiedere scusa a Walter ed Andrea Zenga.