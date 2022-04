Bellissima dedica d’amore quella di Andrea Zenga alla fidanzata Rosalinda Cannavò conosciuta lo scorso anno durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nella giornata di oggi, a Milano ha preso il via la 20esima edizione della 42 km meneghina Milano Marathon 2022 con partenza e arrivo in corso Venezia.

Tra i 18mila i partecipanti all’edizione anche Andrea Zenga che ha fatto una staffetta con Massimiliano Rosolino. All’evento era presente anche Rosalinda Cannavò con tanto di macchina fotografica per immortalare le gesta sportive della sua dolce metà.

Per questo motivo, Zenga ha postato una fotografia della sua fidanzata aggiungendo una dolcissima dedica a seguire:

Anche in una manifestazione come quella di oggi che per molti magari significava poco tu eri lì a sostenermi e a farmi sentire il tuo apporto, eri entusiasta e hai fatto il tifo per me. Quanto sono fortunato ad essere al tuo fianco! Grazie amore ti amo.