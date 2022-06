Colpo di scena senza precedenti dopo l’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi pensa che Mercedesz Henger sia una falsa mentre palesa il suo interesse nei confronti di Estefania Bernal, dopo il primo approccio in albergo.

Edoardo Tavassi: “Mercedesz è falsa, preferisco Estefania!”

Raggiunto da the pipol tv, Edoardo Tavassi si dice soddisfatto del suo percorso all’Isola dei Famosi: “Ho dato tutto. Sono anche stata felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio”.

Poi ha confidato chi sceglie tra Mercedesz Henger e Estefania Bernal:

Sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno.

Edoardo svela anche chi non vorrà più rivedere dopo l’Isola:

Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai.