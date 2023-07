Edoardo Tavassi accusato dagli hater: c’entra una lista Amazon, ma non è come sembra, il “caso” spiegato bene

Edoardo Tavassi è stato preso di mira dagli hater che hanno tirato in ballo una lista dei desideri di Amazon tirata in ballo dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip per ricevere alcuni regali costosi da parte del fandom. Tuttavia, le cose non stanno esattamente così…

Come ben sapete, Edoardo Tavassi è uno streamer su Twitch. Gli hater dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, lo hanno accusato di diffondere la lista dei desideri di Amazon con l’intento di farsi acquistare regali costosi.

Tuttavia, la verità è decisamente un’altra.

Twitch, la piattaforma di streaming utilizzata da Tavassi, è partner ufficiale di Amazon e, proprio per questo, il colosso dello streaming suggerisce ai creator di pubblicare il link con la lista dei desideri, come fanno tutti gli streamer e, probabilmente, su consiglio dell’agenzia.

Tavassi non ha mai pubblicizzato la sua lista e non ha mai invitato alcun estimatore ad acquistare qualcosa dal catalogo che ha condiviso online.

Avendo una agenzia ed essendo questo un vero LAVORO (lo so che continua a sfuggirvi…), coloro che seguono i creator offrono costantemente spunti e consigli da mettere in atto tramite i propri canali social (e ne scriviamo con cognizione di causa visto che anche noi ne abbiamo una).

Nel frattempo, alcuni utenti social, hanno accusato Daniele Dal Moro di chiedere ai fan una sedia da quasi 2mila euro.

Tuttavia, anche in questo caso, il veneto mostra agli estimatori quale vorrebbe acquistare.

Certo, mostrare il modello con tanto di nome e prezzo, potrebbe essere preso come un “tentativo” di indirizzarli per un ipotetico regalo.

Puzza più di bruciato questa esternazione che un semplice link condiviso: non trovate?