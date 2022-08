Edoardo Tavassi, in più di una occasione, ha svelato l’affetto che prova per Diana Del Bufalo, sua ex fidanzata che le sta accanto sempre, nonostante il rapporto d’amore si sia concluso da tempo.

Edoardo Tavassi loda l’ex fidanzata Diana Del Bufalo

Il fratello di Guendalina, intervistato tra le pagine di Novella 2000, ha svelato di chi ha sentito più la mancanza quando si trovava all’Isola dei Famosi, citando Lucia e Diana Del Bufalo, entrambe sue ex fidanzate:

Mentre ero all’Isola si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality. Parenti a parte, Lucia, una mia ex, che ora è una mia grande amica e socia della mia società. E Diana, anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore.

Proprio sull’attrice ha aggiunto:

Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra noi oggi c’è una grande amicizia, è quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto siano cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista.

Dopo la frequentazione con Mercedesz Henger, Tavassi ha raccontato cosa cerca in una donna:

In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo. Lei deve essere più simpatica di me. Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. Vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze ma prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre.