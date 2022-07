Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato a Roma ed ha ripreso la sua vita di sempre. Ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha avuto modo di ripercorrere la sua esperienza in Honduras, parlando anche di Jeremias Rodriguez.

Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere neanche casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché? Ma guarda, perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola per me personale.

Hai visto con Nicolas? E’ diventata una amicizia vera. Io con Jeremias avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando litighiamo tu la dici a tutta Italia. In diretta ha detto una mia confidenza e pure distorta… ho detto che io a 40 anni mi faccio campare da mia sorella. Io dopo questo… come lo definirei? Non voglio definirlo… niente di più lontano da me è un doppiogiochista. Se tu hai capito come sono io, Jeremias è completamente l’opposto!