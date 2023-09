Edoardo Donnamaria sfotte Nikita Pelizon dopo la condivisione del corso motivazionale e le cifre assurde richieste dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip in cerca di fortuna dopo la vittoria del reality show.

Il corso motivazionale, spiegato da Nikita, offrirebbe delle perle per ritrovare la felicità alla modica cifra di 247 e 457 euro (ha messo online due pacchetti diversi).

Dopo le critiche ricevute, la Pelizon si è giustificata affermando di aver predisposto anche il pagamento rateizzato a 30 euro al mese proprio per venire incontro pure alle persone non particolarmente abbienti.

Proprio riguardo a questa cosa, Edoardo Donnamaria ha fatto alcune ironiche allusioni sui “30 euro al mese” durante una diretta del suo programma in radio, riferendosi implicitamente alle rate proposte dall’ex collega di reality Nikita Pelizon.

Ecco il VIDEO con lo sfottò di Edoardo: cosa ne pensate?

