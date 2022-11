Francesco Chiofalo prende carta e penna e scrive una lettera ad Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato della sua ex Antonella Fiordelisi. La lunga missiva è stata pubblicata tra le pagine del settimanale DiPiù.

“Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo”, esordisce Chiofalo.

Poi prosegue tirando in ballo anche Gianluca Benincasa, ultimo fidanzato della Fiordelisi prima di entrare al Grande Fratello Vip:

All’inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un’influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene.

Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandare messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta.

Chiofalo, in ultimo, avverte ancora Edoardo Donnamaria:

Edoardo, sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull’amore. Sono convinto di una cosa: se non fosse stato per i consigli del padre a quest’ora Antonella e io staremmo ancora insieme, perché l’attrazione è un fatto di pelle non di titoli.