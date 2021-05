Drusilla Gucci ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live oltre a parlare della sua collezione privata di ossa e della casa infestata da fantasmi (soprattutto in uno dei sette bagni), ha anche parlato della sua vita privata.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi oggi è single dopo aver avuto una storia abbastanza lunga con l’ultimo fidanzato. Da circa un anno però, il suo cuore non batterebbe per nessuno. A Barbara d’Urso, Drusilla ha così smentito categoricamente di aver avuto un flirt con Damiano David dei Maneskin.

Io e Damiano dei Maneskin? Non so da dove sia uscita, non lo conosco neanche, solo le sue canzoni…

Damiano, tra l’altro, è felicemente fidanzato da quattro anni (e solo nelle passate ore è uscito allo scoperto) e non si è mai espresso sul gossip evidentemente infondato.

A proposito della sua vita sentimentale, Drusilla ha ammesso di essere attratta soprattutto dall’interiorità delle persone. E’ stata la conduttrice, a quel punto, a rivelarle la presenza di un corteggiatore segreto dagli occhi azzurri di cui la giovane Gucci non si sarebbe mai accorta.

Alla confessione della d’Urso però, Drusilla ha commentato con un “Poverino…”, facendo intendere che non ci sarebbe alcuna speranza oltre ad una semplice amicizia:

No, vabbè, qualcuno gli dica che è un’amicizia. Non pensavo nemmeno che fosse possibile vista la mia età. Non voglio offendere nessuno, è interessante, ha un buon dialogo, un’ottima cultura… ma no.