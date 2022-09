Nel pomeriggio di oggi Selvaggia Roma, ex gieffina ed influencer, ha comunicato ai suoi follower una terribile notizia: il cuore della bambina che aveva in grembo e che aspettava dal compagno Luca Teti ha smesso di battere. Una notizia che, come spiegato dalla Roma, non avrebbe mai voluto ricevere né dare ma che purtroppo è sopraggiunta proprio nella giornata odierna dopo una visita ginecologica di routine.

Selvaggia Roma ha perso la bambina

Attraverso una Storia su Instagram, Selvaggia Roma si è limitata a scrivere un breve messaggio mettendo i suoi follower al corrente della drammatica notizia:

E’ una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

Appena sette giorni fa, in seguito ad una infezione, Selvaggia aveva confidato i suoi timori rispetto alla salute della piccola che portava in grembo.

L’influencer aspettava la sua prima figlia, frutto dell’amore per il calciatore e compagno Luca Teti. Entrambi erano al settimo cielo all’idea di diventare presto genitori. Nei giorni scorsi però aveva spiegato di essere in tensione per per la salute della bambina:

Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto.

Fino alla terribile notizia giunta oggi ed in seguito alla quale ha appreso anche il sesso del nascituro. La triste notizia è stata già ripresa da diverse pagine social e proprio sotto una delle tante è intervenuto anche l’ex storico della Roma, Francesco Chiofalo, che ha commentato: “Mi dispiace veramente tantissimo”.