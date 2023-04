Alberto De Pisis ospite di Casa Chi ha parlato del rapporto con Edoardo Donnamaria che si è creato al Grande Fratello Vip. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi si è avvicinato a lui solamente per “strategia”?

Donnamaria vicino ad Alberto per strategia? De Pisis risponde

Se il mio rapporto con Edoardo Donnamaria mi ha condizionato? Quando si parla di sentimenti a me piace sempre togliere il sostantivo “strategia” perché non lo sono in generale.

Detto questo, effettivamente all’inizio del percorso c’è stato questo esserci scoperti parlando ore tutta la notte in giardino. Sì, ci sono stati dei momenti teneri.

Quello che mi preme è che quello che c’è stato tra di noi, il nostro tipo di legame, non ha mai avuto un fine carnale e un’attrazione estetica. Era tutto molto mentale e non capita tutti i giorni. Io ho dato valore pure ad una carezza.

Lui ha avuto gesti affettuosi nei miei confronti che mi hanno dato emozioni, questo è innegabile. Il nostro rapporto rimane perché sentiamo un bene incondizionato.