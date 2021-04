“Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati”: lo scoop di Novella 2000

Proprio oggi vi abbiamo parlato dei rumors scottanti che vedono protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman dopo lo scoop di Santo Pirrotta. Secondo l’esperto di gossip i due non si sarebbero lasciati ma ci sarebbe maretta in corso dopo un presunto due di picche da parte della giornalista. Novella 2000 però metterebbe la parola fine alla loro relazione: qual è la verità?

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Il gossip

Secondo le ultime indiscrezioni sulla coppia del momento, pare proprio che sia già finita la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman. A loro è dedicata la nuova cover del settimanale diretto da Roberto Alessi che titola: “Esclusivo, Diletta Leotta e Can Yaman. Lei lo ha lasciato”. In merito scrive:

Stando alle indiscrezioni, pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale, soprattutto Can. Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattacabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio.

Le prime indiscrezioni sulla loro storia erano iniziate a circolare dallo scorso gennaio. Dopo i dubbi sul presunto “finto gossip” la coppia ha confermato la conoscenza sui social fino a parlare addirittura di matrimonio (ovviamente saltato).

Novella 2000 conferma poi il gossip di Pirrotta:

Si racconta, nell’ultimo capitolo della loro storia, che Can abbia invitato Diletta in Turchia, per farla conoscere ai suoi amici e parenti. Impazzito d’amore, pare che avesse affittato uno yacht per portarla in crociera sul Bosforo. Si entra di prepotenza nel mondo incantato e seducente delle Mille e una notte… Ma niente, Diletta, forse in un primo momento tentata (ricordiamo che l’attore protagonista di Daydreamer ha le sue carte da giocare in fatto di seduzione), all’ultimo momento ha detto “no grazie”, ed è rimasta a casa. Yaman si sarebbe così ritrovato a giustificare l’assenza della donna con scuse vecchie e poco credibili, inventando impegni di lavoro che avrebbero trattenuto Diletta in Italia.

Non è escluso inoltre che sia finito anche il sodalizio lavorativo tra Diletta e Can: la coppia avrebbe dovuto realizzare una fiction insieme prodotta da Pietro Valsecchi ma tutto sarebbe poi saltato. Come andrà a finire?