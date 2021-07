Diana Del Bufalo, l’assurdo scivolone scatena (giustamente) il web: ecco per quale motivo – VIDEO

Diana Del Bufalo in tendenza su Twitter per uno scivolone che merita – quantomeno – un messaggio di scuse. L’attrice ha un ampio seguito di circa 1,6 milioni di follower e, secondo il mio modesto parere, non può permettersi di ironizzare su un tema tanto importante con quello del catcalling.

Diana Del Bufalo, lo scivolone scatena il web

L’ex volto di Amici di Maria ha pubblicato un video in macchina raccontando un fatto (che, secondo lei, avrebbe dovuto fare ridere):

Ero in macchina e due uomini, a distanza di cinque minuti, prima uno e poi l’altro, (mi hanno urlato) ‘Aò ‘a bella, ‘a bona‘… in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne che a cui piace il catcalling ma siete falsi, però, siete falsi!

Che dire? Io lascio parlare le mie meravigliose amiche di Twitter.

Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore 🥶 — Paola. (@Iperborea_) July 16, 2021

Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza

Noi tutte invece che dopo averlo subito ci sentiamo umiliate e terrorizzate tanto da cambiare strada abbiamo vissuto sicuramene un’allucinazione collettiva — Giorgia (@debyconunab) July 16, 2021