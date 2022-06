Denis Dosio ha sconvolto i suoi follower per l’incredibile trasformazione fisica avvenuta in appena 12 giorni di duro allenamento. L’ex pupo di Carmelita, ha voluto lanciare anche un messaggio positivo mostrando il prima e dopo.

L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show ha condiviso un messaggio per invogliare i follower a non arrendersi mai di fronte ad un malessere fisico e di attuare il cambiamento per riconquistare la fiducia:

Quella che hai appena visto è la mia trasformazione in 12 giorni, e io non ho nulla in più di te. Se in questo momento stai vedendo questa storia e non ti piaci, ti senti insicuro, ti vergogni di te stesso… sappi che da oggi puoi cambiare e la soluzione risiede solo qua (indica la testa). – riportano i colleghi di Webboh – Se oggi ti guardi allo specchio e ti vergogni di chi sei, non devi continuare.

Non devi cercare come soluzione quella di non guardarti allo specchio ma di guardarti e utilizzare quella vergogna che hai verso te stessa come forza, determinazione, costanza, disciplina per raggiungere i tuoi obiettivi.