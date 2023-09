Delia Duran, il cui vero nome è Nusat Del Valle Duran Perez, è una talentuosa attrice e cantante venezuelana nata il 17 aprile 1988 a Mérida, in Venezuela. Arrivata in Italia è diventata famosa anche per il matrimonio con Alex Belli, attuale concorrente di Tale e Quale Show.

Delia Duran, chi è la moglie di Alex Belli: carriera, GF Vip e vita privata

Fin da giovane, Delia Duran è stata attratta dalla recitazione e ha iniziato la sua carriera prendendo parte a diverse telenovelas nel suo paese natale, simultaneamente svolgendo l’attività di modella.

Dopo aver completato il liceo, la Duran ha proseguito i suoi studi specializzandosi in Marketing con l’obiettivo di diventare una manager. All’età di 20 anni, Delia ha deciso di trasferirsi in Italia, dove le si sono presentate molte opportunità lavorative nel campo dello spettacolo.

In Italia, dopo alcuni provini, è stata selezionata per il cast de “Il Bello delle Donne” su Canale 5 e successivamente ha recitato in due serie televisive Mediaset: nel 2017 in “L’onore e il rispetto” e l’anno successivo in “Furore – Capitolo secondo”.

Nel 2018, ha anche fatto parte del programma televisivo “La Repubblica delle Donne,” condotto da Piero Chiambretti, su Rete 4.

Nel 2019, Delia Duran ha partecipato con il marito Alex Belli a Temptation Island, reality show di Canale 5 in cui la fedeltà delle coppie viene messa alla prova.

Nel 2021, è stata una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, anche questa volta in compagnia di Alex.

Nel 2021, Delia e Alex Belli hanno coronato la loro relazione sposandosi il 26 giugno a Uggiate Trevano, in provincia di Como.

Prima del matrimonio con Belli, Delia Duran è stata legata sentimentalmente a Marco Nerozzi, un imprenditore bolognese, il cui matrimonio si è concluso in modo burrascoso.

Il desiderio di un figlio

Attualmente, Delia Duran e il marito Alex Belli non hanno figli, ma durante il Grande Fratello Vip l’attore ha rivelato che la coppia desidera avere un figlio in futuro.