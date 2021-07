Deddy da Amici 20 al trono classico di Uomini e Donne? La “news” fa già ridere così. Secondo il portale anticipazioni.tv, ci sarebbe stata questa possibilità nell’aria.

Il portale di gossip parla di questa possibilità che io, senza che i colleghi me ne vogliano, mi sento di smentire sul nascere in quanto fantasiosa e decisamente irreale.

Deddy ha lottato con le unghie e con i denti per imporsi nel mondo della musica e, una volta entrato ad Amici 20, delineando anche il suo genere, butterebbe tutto all’aria per un ruolo da tronista?

Io direi di no.

Ecco cosa scrive il sito:

Il portale poi aggiusta il tiro e parla di un possibile rifiuto di Deddy nonostante l’ipotetica proposta di Maria De Filippi:

Deddy, da pochi mesi uscito dal Talent di Maria de Filippi, al momento è molto impegnato nella produzione di nuovi singoli e non solo, molti appuntamenti lo vedono protagonista lo vedono protagonista in giro per l’Italia, tra questi anche il seguitissimo Battiti Live.

Da ciò è evidente che la volontà del giovanissimo cantante sia quella di dedicarsi al lavoro, lasciando poco spazio alle vicende amorose, che ultimamente gli hanno procurato non pochi grattacapi. Questi rumors perciò al momento non trovano nulla di fondato.