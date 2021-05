Deddy ospite a Verissimo ha parlato del suo percorso dentro la scuola di Amici 20 e poi ha finalmente parlato di Rosa Di Grazia, la fidanzata (oppure ex?) conosciuta proprio dentro il talent show di Maria De Filippi.

Rosa ha reso il mio percorso sicuramente più leggero. C’è stato un periodo che non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggero, mi ha aiutato tantissime volte è stato proprio bello.

Deddy è rimasto sul vago parlando al passato senza citare il presente oppure confermare la loro relazione d’amore: stanno ancora insieme? Secondo il popolo della rete la coppia si sarebbe lasciata: voi che ne pensate?

abbiamo bisogno di una seconda stagione di Akaful per approfondire gli inciuci amorosi tra Martina e Raffaele, e adesso anche per indagare quelli tra Deddy e Rosa, più il trio Enula + Alessandro + Leo Gassmann. Mediaset datti da fare. #Verissimo #Amici20 pic.twitter.com/OGRMUKD2GE

il fatto che Deddy abbia aspettato l’esclusiva di Verissimo per poter parlare di Rosa mi fa ridere… ditemi se questo non è per hype, mi fa solo ridere questa situazione, il palo ha fatto male? si, ma già immaginavo#Amici20 pic.twitter.com/m0CXDHWIhu

