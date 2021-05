Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati dopo Amici 20? Il cantante, come ben sapete, si è giocato tutte le sue carte nel corso della finale dello scorso sabato e, una volta fuori, gli estimatori speravano in un ricongiungimento immediato.

Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati?

C’è da dire che Deddy, così come riportano i miei amici di Twitter (che sono diventati le mie fonti attendibili preferite), nello studio di Amici 20 nel corso della finale avrebbe chiesto di Rosa a testimonianza della sua forte presenza.

Deddy che chiede di Rosa mentre sta gareggiando per la finale mi fa capire che in queste settimane sarà entrato in piena paranoia.

E se molti hanno la certezza che i due siano già insieme, alcuni nutrono alcuni dubbi per via dell’assenza di Rosa nelle clip di Verissimo e in quelle di Amici mostrando a Deddy il suo percorso nella scuola.

Aggiungiamo anche un altro dettaglio importante.

Nel corso di un’intervista al padre di Deddy tra le pagine del settimanale DiPiù, anche lui ha confermato l’estremo amore che nutre il figlio nei confronti della ballerina e quindi, secondo me, è solo questione di tempo.

Una volta fuori dal programma Deddy avrà avuto tante cose a cui pensare e tante persone da incontrare, famiglia compresa.

Rosa Di Grazia, inoltre, proprio nelle ultime settimane ha avuto problemi con l’accesso di Instagram e quindi, anche per questo, non sarà riuscita a tifare pubblicamente per il suo Deddy come avrebbe voluto.

