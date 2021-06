Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme: ecco le prove

Movimenti social confortanti per gli estimatori di Deddy e Rosa Di Grazia. La ballerina di Amici 20 è tornata online con un nuovo profilo Instagram dopo i problemi avuti con il precedente account.

Rosa Di Grazia nonostante l’impegno non è riuscita a riprendersi il suo profilo Instagram e quindi ha deciso di ricominciare da zero con un account nuovo di zecca.

I primi movimenti social che hanno fatto letteralmente impazzire i fan sono stati i “Segui” reciproci tra Deddy e Rosa, ma non finisce qui.

Dopo la pubblicazione di alcune fotografie, Deddy ha immediatamente cliccato “mi piace” ai post di Rosa Di Grazia, evidenziando, probabilmente, che la loro relazione d’amore procede anche dopo Amici 20.

Con molta probabilità Deddy e Rosa hanno intenzione di viversi la loro storia lontani dalle telecamere e il gossip e, proprio per questo motivo, mantengono un basso profilo nonostante le illazioni della rete.

Proprio in queste ore, il VicoloDelleNews aveva parlato di rottura facendo letteralmente sbottare i fan:

Una ragazza ha chiesto a Deddy: “Perché ti sei lasciato con Rosa?” E lui ha risposto: “Ma già lo sanno tutti?!?” E lei gli ha replicato: “Eh si, le notizie girano!” E lui le ha quindi spiegato: “Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto.