Dayane Mello ha attaccato Giulia De Lellis dopo il suo messaggio positivo di accettazione mostrando il suo volto ed i progressi fatti con la cura dell’acne. Il commento piccato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è piaciuto ai social perché considerato un po’ too much.

Dayane Mello sbotta sui social dopo l’attacco a Giulia De Lellis

“Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”, ha scritto Dayane in riferimento alle parole di Giulia in merito all’accettazione.

Dopo gli attacchi ricevuti, la Mello ha deciso di sfogarsi su Twitter tirando in ballo anche il gossip sulla sua vita privata, ribadendo di essere single: “Sono stanca di essere sempre giudicata! Perché ogni volta che posto qualcosa con un uomo, questi sono nominati come i miei fidanzati? Perché una donna quando conquista qualcosa deve avere un uomo dietro?”, ha scritto la modella.

Lo sfogo è proseguito:

Sto conquistando le mie cose, provengo da una vita umile e sto combattendo ogni successo. Sono single da oltre 3 anni, mi sto divertendo, ma soprattutto sono concentrata sui miei progetti, sul mio lavoro e sul dare tutto quello che non ho avuto a mia figlia.

E per quanto riguarda il commento nei confronti di Giulia De Lellis, ha precisato:

E non ho fatto un commento dirigere l’odio, nessuno sa cosa c’è dietro le reti. Oltre a una persona pubblica, sono anche chi può avere un’opinione. Mi sto stancata di questo giudizio.

Dayane ha il diritto di avere tutte le opinioni che vuole, ci mancherebbe. Essendo un personaggio pubblico, quando esprime certi concetti alla luce del sole, deve anche valutare il “rischio” che le sue parole vengano riprese da blog, siti e testate.