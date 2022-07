Giulia De Lellis dopo la condivisione di una fotografia su Instagram è stata attaccata da Dayane Mello. Tra le due, complice pure un uomo in comune (Carlo Beretta è l’ex della modella brasiliana), potrebbe esserci una certa antipatia.

Giulia De Lellis nella giornata di ieri ha voluto condividere i progressi che ha fatto la sua pelle dopo i lunghi trattamenti contro l’acne, lanciando un messaggio di accettazione per tutti i suoi numerosissimi seguaci:

In merito al mio ultimo post ci tenevo a dire che sono una molto diretta e molto sincera. Appoggio pienamente e completamente il discorso sull’accettazione per noi stessi, per il prossimo, per i nostri difetti. Però mi sembra che questi discorsi, queste frasi che leggo, tutte queste belle parole, si stiano un pochino portando all’estremo.

A tal punto da non rendere più normale una cosa che in realtà è normalissima. Cioè una si sveglia la mattina e si vuole truccare più del solito perché quel giorno ha una pelle del cavolo, ben venga. Non vuol dire che sia complessato. Quindi è tutto importante, diamo il giusto peso alle cose. Ma fate ciò che vi fa sentire bene a voi, non alla gente. Come ne sono uscita dall’acne? La verità è che ogni percorso è diverso, ogni pelle è diversa. Ognuno di noi ha problematiche specifiche.