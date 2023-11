Dayane Mello, dopo il caos scoppiato durante la sua partecipazione a La Fazenda, è tornata sull’argomento del reality show, smentendo categoricamente di essere stata molestata.

Intervistata da Luisella Costamagna nel format Tango in onda su Rai2, la ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato di invidia, energie negative e le solite cose alla Dayane Mello:

Io non ho mai subito violenza. Io faccio il mio lavoro, poi esco dal mio personaggio. Direi che è molto facile parlare… ho girato il mondo sempre sola e non mi è mai successo nulla.

Dietro le dinamiche le persone tendono sempre a credere quello che vedono quindi non è vero, confermo che non è vero.

E’ stata molto strumentalizzata questa cosa in Italia appunto perché dietro questa cosa ci sono delle dinamiche che non sai e io non posso dirle.

Non tutti mi vogliono bene e quindi strumentalizzano.